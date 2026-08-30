Richard Vogel wint Rolex Grand Prix van Brussel

Petra Trommelen
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Richard Vogel wint Rolex Grand Prix van Brussel featured image
Richard Vogel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Terwijl Sophie Hinners met de paarden van Vogel & Will Equestrian de ene na de andere topklassering pakte op de Bundeschampionate in Warendorf, was het zo’n 350 kilometer verderop raak voor Richard Vogel in Brussel. Met de tienjarige hengst Gangster Montdesir (v. Kannan) bleef de Duitser in beide omlopen foutloos en schreef hij de Rolex Grand Prix van Brussel op zijn naam. Ook de Braziliaan Eduardo Pereira de Menezes bleef met de door H. Vaessen gefokte H5 Londontime (v. Hummertime) twee keer foutloos en eindigde als tweede. Daniel Deusser was met Pepita Van T Meulenhof BR (v. El Torreo de Muze) de snelste combinatie met vier strafpunten en werd daarmee derde.

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