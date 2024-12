Richard Vogels Cepano Baloubet naar Christian Kukuk

Regerend Olympisch kampioen Christian Kukuk heeft de teugels van meervoudig Grand Prix-winnaar Cepano Baloubet (v. Chaman) van Richard Vogel overgenomen. Met Vogel won de tienjarige DSP-ruin dit jaar nog de Preis von Europa op CHIO Aken en werd tweede in de tweede ronde van de Global Champions League in Mexico City.

Vogel en de talentvolle Cepano Baloubet wonnen de Grand Prix’ van Monterrey, Brussel en Wellington en behaalden daarnaast talloze klasseringen in grote rubrieken. Cepano Baloubet kwam in augustus in Londen voor het laatst in actie en maakt nu, na een kleine wedstrijdpauze, zijn rentree met Kukuk. “Het paard heeft een kleine pauze gehad en we leren elkaar nu kennen. We willen hem graag de tijd geven”, aldus Kukuk tegenover Spring-Reiter.

Cepano Baloubet is in eigendom van de familie van Veronica Tracy, de partner van Kukuk.

