Rieskamp-Goedeking is Nederlanders te snel af in 1.45m Kronenberg

Piet Raijmakers jr en Finn Boerekamp hadden gisteravond het nakijken in de 1.45m rubriek met barrage. In de barrage waren de beide Nederlanders snel met tijden van 39,74 en 40,17 seconden, maar niet snel genoeg. Tim Rieskamp-Goedeking sleepte de hoofdprijs in de wacht door met zijn ervaren toppaard Coldplay (v. Chacco Blue) de winnende tijd van 38,07 seconden op het scorebord te zetten.

Piet Raijmakers kwam met de elfjarige merrie Van Schijndel’s Olaya Z (v.Ogano Sitte) nog het dichtst in de buurt in de race tegen de klok waarvoor zich 16 combinaties hadden gekwalificeerd. Finn Boerekamp had de twaalfjarige Oldenburger Call Me Baby Quick PS (v. Conthargos) gezadeld.

Ervaring

Uiteindelijk gaf de ervaring de doorslag. De Duitse topruiter Tim Rieskamp-Goedeking kon Coldplay op topsnelheid sturen zoals hij wilde. De Chacco Blue-zoon genoot zijn opleiding onder het zadel van zijn fokker Klaus Brinkmann. Onder Rieskamp-Goedeking liep Coldplay al op 1.60m-niveau. De combinatie won eind september nog twee 1.45m-rubrieken in Riesenbeck en zette de overwinningsreeks in De Peelbergen voort.

