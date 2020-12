Rink-Jan Dijkstra wint vijf- en zesjarigen-rubriek in Lier

Rink-Jan Dijkstra stuurde Just Chestnut (Harley VDL x Goodtimes) woensdagochtend naar de overwinning in de CSIYH1* voor vijf- en zesjarigen in Lier. Emma Bocken maakte het Nederlandse feestje compleet door Kadessa Z (Kannan x Harley VDL) naar de derde plaats te sturen. Ruben Romp werd tweede bij de zevenjarigen.

Dijkstra stuurde de zesjarige KWPN-merrie naar dubbel nul in het twee fasen-parcours. In de tweede fase klokte hij een tijd van 28,41 seconden en was daarmee net een fractie sneller dan Benny Naessens met Kannavara Z (Kannan x Contender). Bocken werd derde, zij finishte in 29,42 seconden. Anouk de Ruijter eindigde als vijfde, Mart IJland als achtste.

Zevenjarigen

In de rubriek voor zevenjarigen, eveneens een twee fasen op tijd, kwam de winst in Oekraïense handen. Romp kwam met Blom’s Icarus V (Biscayo x Caretino) en 30,26 seconden op de teller het dichtst bij de winnaar in de buurt. Nathalie van der Meij finishte met Irsina Blue (Zirocco Blue VDL x Atlantic) net buiten de top drie. In deze rubriek was er een zevende plaats voor Maikel van der Vleuten en een tiende plaats voor Angelique Hoorn.

Uitslag vijf- en zesjarigen.

Uitslag zevenjarigen.

Bron: Horses.nl