Met nog drie maanden te gaan kunnen we de afvalrace richting de Olympische Spelen in Parijs van dichtbij mee gaan maken. Met een basis van zo'n man of zeven á acht zal TeamNL het traject afleggen op jacht naar goud. Aangezien er maar vier daadwerkelijk af zullen reizen naar Parijs is het dus ook een afvalrace. Bij Horses gaan we u iedere tien dagen op de hoogte houden van de gebeurtenissen onderweg.