Rob Ehrens maakt team voor FEI Nations Cup finale 2019 bekend

Bondscoach Rob Ehrens reist met een sterk team af naar de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final in Barcelona. Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager, Frank Schuttert, Bart Bles en Willem Greve zullen van 3 tot en met 6 oktober proberen de vorig jaar door België gewonnen titel terug te pakken. TeamNL won de Nations Cup finale in 2014 en in 2017.

De Nederlandse springruiters lijken over drie weken op voorhand niet de uitgesproken favoriet in de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final in Barcelona. De mannen van Ehrens hebben de afgelopen weken wel getoond in vorm te zijn en TeamNL kende al mooie successen in Barcelona. Nederland won de titel al twee keer de afgelopen vijf jaar.

TeamNL

Marc Houtzager zat met Sterrehof’s Calimero in het team dat in 2017 op de hoogste trede stond. De nummer 8 van het EK vorige maand in Rotterdam is het hele seizoen al in vorm. Dat geldt ook voor Maikel van der Vleuten en Dana Blue, die de Grote Prijzen van Geesteren en Valkenswaard wonnen.

Frank Schuttert maakte met Lyonel D op het EK deel uit van TeamNL en drong door tot de individuele finale. Bart Bles was met Israel v/d Dennehoeve reserve op het EK en is nu voor het team opgeroepen door Ehrens. Als vijfde man gaat Willem Greve met de merrie Zypria S mee. De combinatie heeft dit jaar de meeste Nations Cup wedstrijden gereden voor Oranje. Vorige week in Calgary bleven ze zonder hindernisfouten in de landenwedstrijd en eindigden als zesde in de Grote Prijs.

Olympische Spelen Tokyo

De Nederlandse springruiters zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Wanneer er in Barcelona iets meer geluk bij komt dan in de eerdere wedstrijden dit seizoen, dan kunnen de ruiters van Ehrens zeker meedoen voor een mooie klassering. De kwaliteit en de ambitie is aanwezig en de verschillen tussen de toplanden zijn zo klein dan er van alles mogelijk is op de Real Club de Polo vlakbij Nou Camp in Barcelona.

Wedstrijdformule finale

Gastland Spanje en de 18 gekwalificeerde landenteams komen in de eerste ronde van de finale tegen elkaar uit op Real Polo Club, waar de oranje springruiters in 1994 Olympisch eremetaal wonnen. De beste acht landen van deze eerste ronde op donderdagmiddag 3 oktober plaatsen zich voor de finale op zondagmiddag. De nummers 9 tot en met 19 van de eerste wedstrijd rijden op zaterdagavond de Challenge Cup voor de definitieve plaatsing van 9 tot 19. In iedere wedstrijd van de finale beginnen de teams met een blanco score. Net als in de reguliere landenwedstrijd tellen de drie beste resultaten van ieder land voor het eindklassement van de finale. Het team met de minste strafpunten in de finale op zondagmiddag 6 oktober is winnaar van de Longines FEI Jumping Nations Cup™ 2019.

TeamNL voor de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final

Marc Houtzager – Sterrehof’s Calimero (v.Quidam de Revel)

Frank Schuttert – Lyonel D (v.Little Joe II)

Maikel van der Vleuten (Someren) – Dana Blue (v.Mr Blue)

Bart Bles – Israel v/d Dennehoeve (v.Thunder van de Zuuthoeve)

Willem Greve – Zypria S (v.Canturo)

Bondscoach: Rob Ehrens

Programma Longines FEI Jumping Nations Cup™ Final Barcelona 2019

Donderdag 3 oktober – 14.00 uur – Longines FEI Jumping Nations Cup™ – 1e ronde

Zaterdag 5 oktober – 21.00 uur – Longines FEI Jumping Nations Cup™ – Challenge Cup

Zondag 6 oktober – 15.00 uur – Longines FEI Jumping Nations Cup™ – Final

Bron: KNHS