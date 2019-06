Rob Ehrens met sterk team naar Falsterbo

Kevin Jochems, Frank Schuttert, Harrie Smolders en Eric van der Vleuten op de derde FEI Nations Cup-wedstrijd van dit seizoen in Falsterbo. Smolders neemt Don VHP N.O.P. (Diamant de Semilly x Voltaire) mee, waarmee hij onlangs de Grote Prijs van Knokke won.

Bondscoach Rob Ehrens maakte afgelopen weekend al bekend dat de selectie waaruit hij kan kiezen, steeds breder wordt. Met Cristello (v. Numero Uno) eindigde Kevin Jochems onlangs op de vijfde plaats in Geesteren en Schuttert stuurde Lyonel D (v. Little Joe) naar de vierde plaats in de vijf sterren GCT Grote Prijs in Stockholm. Met Van der Vleuten en Wünschkind (v. Casall) heeft Ehrens een ervaren ruiter in het team.

Bron: Persbericht