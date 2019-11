Rob Ehrens zorgelijk richting Tokio: ‘Ik maak me er elke dag druk over’

Er is sprake van een enorme leegloop in de Nederlandse springpaardenwereld. Buitenlandse superrijken kapen volgens De Limburger de goede Nederlandse paarden weg. Bondscoach Rob Ehrens is daar niet blij mee.

Dat vindt Rob Ehrens maar niets. Ook omdat er steeds sneller blessures optreden bij paarden. “Ik maak me er eigenlijk elke dag druk over. Er zijn veel meer paarden met blessures dan vroeger.”

Tien paarden optimistisch

De bondscoach denkt voor de Olympische Spelen van Tokio over tien paarden te kunnen beschikken. “En dan ben ik optimistisch, want als ik moet vertrekken naar Tokio is het maar de vraag of die combinaties er klaar voor zijn.”

Beste paard voor dochter

Ook Emile Hendrikx, van Stal Hendrix in Baarlo, zegt dat het niet bijzonder is wanneer iemand met een zak geld op komt dagen. “Ze zoeken gewoon naar de plek waar ze de beste paarden voor hun dochter kunnen krijgen. Als wij het juiste paard hebben, komen ze ook bij ons. En ze werken met budgetten waar niemand tegenop kan. Dan kun je ook geen nee meer zeggen.”

Bron: Sportnieuws/Limburger