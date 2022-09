Rob Heijligers met vijfde plaats beste Nederlander in 1.45m Roelofsen Horsetrucks Prix

Kronenberg - Giampiero Garofalo was met Dynamite van het Legita Hof Z (v.Diamant de Semilly) niet de snelste van de negen deelnemers aan de barrage van deze CSI2* 1.45m rubriek, maar hij was wel de enige die dat zonder fouten deed. In 38.80 seconden reed hij naar de overwinning en 6.375 euro prijzengeld. Lillie Keenan was sneller met Cadeauminka (v.Kannan) maar moest dat bekopen met een fout. Desondanks mocht ze zich als tweede prijswinnaar opstellen. De derde plaats was voor Mouda Zeyada met If Looks Could Kill O.H. (v.Q.Breitling).

Rob Heijligers had zijn Joint de Canabis van de Doornhoeve (v.Canabis Z) bijzonder goed aan het springen in beide ronden maar kreeg op de insprong van de dubbel in de barrage toch een springfout te verduren, de vijfde plaats was zijn deel. Bas van der Aa stelde zich met Gaen (v.Quintago) naast hem op als zesde en weer daarnaast stond op de zevende plaats Berber Dijkman met Imoya Dice (v.Eldorado van de Zeshoek) die in de barrage helaas 12 strafpunten kreeg.

