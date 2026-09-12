Rob Heijligers tweede in 1,40m-finale Deurne

Petra Trommelen
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Rob Heijligers tweede in 1,40m-finale Deurne featured image
Rob Heijligers Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Zo nu en dan rijdt Rob Heijligers een internationale wedstrijd en dit weekend verscheen hij aan de start van het CSI2* in Deurne. Met de achtjarige Casall-zoon Cascaverdi pakte hij een knappe tweede plaats in de 1,40 m-finale. De overwinning bleef daarbij slechts vier honderdsten van een seconde buiten bereik. Bart Clarys ging er met de winst vandoor met de negenjarige Luna (v. Untouchable).


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