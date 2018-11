Rob Heyligers en Ffw88 pieken in Grote Prijs

Het scheelde slechts een halve seconde, maar dat kon de pret niet drukken voor Rob Heyligers en de eigenaresse van Ffw88, Mirjam Bierings. Een nette tweede plaats werd er door de Brabander behaald in de 1.45m Grote Prijs in Kronenberg. Schuldig aan de onttroning van Heyligers was Britse routinier Robert Smith.

Eerlijke concurrentie was het niet helemaal daar Smith zijn Cimano E, net als zijn ruiter, de kilometers goed in de benen heeft zitten. Hoewel het duo vorige week in de WB-omloop in Stuttgart twee maal onverrichte zaken de piste verliet, springt de elfjarige ruin van Unaniem toch wisselend succesvol op het hoogste niveau. Het eerste bezoek aan Kronenberg legde Smith geen windeieren. “Ik ga hem zo feliciteren, maar ook zeggen dat hij nooit meer mag komen”, lacht Heyligers.

Holland

Nederland was met zeven van de achttien barragisten goed vertegenwoordigd, maar enkel Heyligers hield de lei schoon in de finale. Sabrina van Rijswijk had zicht op een top drie klassering, maar eindigde met Everest-W (v. Zapatero) als snelste vierfouter in 39.11 als zevende. De Astense Heyligers finishte in 39.44, tegenover 38.96 seconden op naam van Smith.

Goed op dreef

In zijn nopjes is de nummer twee met de verrichtingen van de pas achtjarige FFw88 (v. Azteca VDL). “Vier jaar geleden vroeg zijn eigenaresse of ik drie paarden van haar wilde uitbrengen, daar was dit paard er een van. Toen had ik al het idee dat het een fijne zou worden en dat blijkt zo ook. Ik wil niet zeggen dat ik deze klassering aan had zien komen, maar hij is dit jaar goed op dreef”. Zo won het paar dit jaar in Eindhoven de CSI1* Grote Prijs en in de Peelbergen zijn ze regelmatig te zien in de ererondes.

Strategie

“Ik rijd Ffw88 alleen op concours. Thuis traint Mirjam hem. Dat werkt perfect. Die strategie gaan we voorlopig niet aanpassen. Hier in de barrage pakte Ffw88 goed aan en die halve seconde verschil nemen we vandaag dan maar voor lief”, besluit Heyligers. Op het podium werden de routiniers vergezeld door een van de stalruiters van Augustsson Zanotelli Stables, de Ierse Sophie Dalm. Zij stuurde Toulon- nakomeling Jack van het Dennehof in 40.22 seconden door de finish.

Bron: Horses.nl/Persbericht Eva van den Adel