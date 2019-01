Robert Vos geklopt door Luxemburgs springkanon Bettendorf

Geruime tijd leek het er in de Midden Tour finale in Kronenberg op dat Robert Vos er met de zege en een fonkelend Longines horloge vandoor zou gaan. De Wierdenaar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Victor Bettendorf, die voor zijn vijfde zege van het weekend optekende in de 1.40m rubriek.

“Er stond een mooie proef”, erkent Vos nadat hij sportief de felicitaties voor de tweede plaats in ontvangst neemt. “Wat mij betreft had de toegestane tijd wat korter mogen staan, maar een fair en toch uitdagend parcours bouwen is op twee ster niveau altijd lastig”. Daarmee beaamt Vos de gedachten van parcoursbouwer Louis Konickx, die achteraf gezien de toegestane tijd ook anders had gezet.

Duveltje

Als resultaat sprongen 28 van de 60 combinaties een nul ronde in de basisomloop. Maar het duveltje bouwde Koninckx in de staart en dat leverde alsnog een spannende barrage op. Daarin was Vos van de acht Nederlanders de enige die zich in de top vijf reed. Met Stoltzenberg-ruin Scotch, gefokt door Henk Schonewille, finishte de nummer twee in 31.62 seconden.

Vijf keer één

Waar Scotch op drie ster niveau eerder voor hetere vuren stond, liep Colchique du Gibet eind vorig jaar nog succesvol naar een zege op vijf sterren niveau in Gijon. Met zijn Luxemburgse ruiter won de door de familie Bettendorf zelf gefokte merrie tevens op donderdag de Midden Tour kwalificatie al. Als laatste starter in deze barrage liet Bettendorf een knap staaltje stuurmanskunst zien, draaide op een dubbeltje en vloog door de finishlijn in 30.46.

Top vijf

De derde en vierde plaats werden opgeëist door Duitse amazones. Respectievelijk Leonie Bockmann met Gabbiano 9 (v. Grandeur) en Kathrin Muller met Conan 44 (v. Con Sherry). Ook Louise Saywell reed zich weer in de prijzen. Met Golden Arrow OL (v. Cayado) besloot de Britse de top vijf.

Voor alle uitslagen, klik hier.