Robert Vos grijpt met Helsinki zege in Oliva

Met meerdere paarden heeft Robert Vos al goede prestaties neergezet op de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. Zijn hoogste klassering op het Spaanse concours tot nu toe behaalde hij vanmorgen met Helsinki V.D.O. (v. Cardento). Met de 12-jarige ruin sprong Vos in het tweefasen over 1,40 m. naar een fraaie overwinning.

Robert Vos en Helsinki klokten af in de snelle tijd van 34,42 seconden. Dichtst in de buurt kwam Megane Moissonnier. De Franse amazone stuurde Be Magic Cornet (v. Cornet Obolensky) in 34,73 door het parcours. Vlak daarachter de Italiaan Riccardo Pisani met Charlemagne JT Z (v. Cachas) in 34,79 seconden.

Snelheidsduivel Epaillard

De Franse snelheidsduivel Julien Epaillard moest dit keer het hoofd buigen voor bovengenoemde drie collega’s. Hij werd vierde met Kannan-dochter Eywa des Vernelles.

Ruben Romp

Het tweede resultaat voor Nederland werd neergezet door Ruben Romp. Met Ultimo (v. Uriko) werd hij twaalfde in deze rubriek van 61 combinaties.

Uitslag

Bron: Horses.nl