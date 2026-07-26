Robert Whitaker pakt King George V Cup

Nadat de Britten dit weekend al de Nations Cup in eigen huis wonnen, bleef ook de overwinning in de afsluitende Grand Pirx over 1,60 m in eigen land. Robert Whitaker was met Equine America Vermento (v. Argento) de snelste in de vijfkoppige barrage.

Mirjam Hommes Door

Stephanie Macieira uit Brazilië werd tweede met Novak de Kalvarie (v. Catoki) en de derde plaats ging naar de Canadese Nicole Walker met Panter JVH (v. Le Blue Diamond van ’t Ruytershof).

Canadees team

Het concours van Hickstead vindt traditioneel plaats in een grote grasring en werd dan ook door meerdere internationale toppers aangegrepen om nog één wedstrijd te rijden in aanloop naar het WK op het gras van Aken. Zo was vrijwel het voltallige Canadese WK-team vertegenwoordigd in Groot Brittannië dit weekend. Overigens maakt de als derde geplaatste Walker geen deel uit van dat team.

KWPN’er Jack vierde

Ook een aantal Britse teamleden verscheen nog aan de start. Daaronder Jack Whitaker die met zijn teampaard Jack JL (v.Quasimodo Z) vierde werd in de GP, na twee balken in de barrage. De hengst is Nederlands gefokt, door door J.E. Lammerts-Weide.

Uitslag

Bron: Horses.nl