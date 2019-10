Robert Whitaker wint Land Rover Grand Prix met Catwalk IV

Morgen wordt er in Helsinki gesprongen om de wereldbekerpunten, maar vandaag stond er in de Finse hoofdstad ook al een dikke 1,60m-rubriek met barrage op het programma. Robert Whitaker ging er met Catwalk IV (v. Colman) met de zege vandoor in deze Landrover Grand Prix en werd op de hielen gezeten door Marlon Modolo Zanotelli. Doron Kuipers en Henk van de Pol eindigden wel in de top tien, maar plaatsten zich niet voor de barrage.

Zanotelli had de tienjarige Diesel GP du Bois Madame (v. Cassius) gezadeld voor deze rubriek en kwam in 35,98 seconden foutloos aan de finish van de barrage, terwijl Whitaker met 35,89 seconden op de klok over de streep galoppeerde.

Top vijf

Henrik von Eckermann maakte de top drie compleet met Best Boy 2 (v. Contagio) en werd gevolgd door Denis Lynch met de KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II) en Yuri Mansur met Alfons Ra (v. Aromats).

Nederlanders

Kuipers kreeg met Charley (v. Calido I) vier strafpunten in de basisomloop en eindigde als tweede snelste vierfouter op de negende plek. Van de Pol volgde met Looyman Z (v. Numero Uno) op de tiende plaats met eveneens vier strafpunten.

Uitslag

