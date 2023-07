Robert Whitaker zet familietraditie voort en wint de King George V Cup in Hickstead

Hickstead - Een lang gekoesterde droom kwam vandaag eindelijk uit voor de Britse springruiter Robert Whitaker nadat hij er in voorgaande editie's al dichtbij was geweest. Als enige foutloze in de barrage met de door zijn vader John Whitaker gefokte Vermento (v.Argento) werd hij de achtste Whitaker winnaar die zijn naam mocht laten graveren in de historische King George V Cup. De tweede plaats was voor de Braziliaan Pedro Veniss die met Nimrod de Muze Z (v.Nebab de Reve) wel sneller was dan de Brit maar niet net zo foutloos. Het derde lint was voor de Zweedse amazone Amanda Landeblad met For Killy (v.Tangelo van de Zuuthoeve) die net als Verniss een springfout kreeg in de barrage maar iets langzamer was.

Meer dan 100 jaar geleden, in 1911 om precies te zijn, werd Koning George V de beschermheer van het internationaal concours in Londen. Ter ere van die gelegenheid stelde hij een 18 karaat gouden beeld ter beschikking dat de overwinning van St.George op de draak moest voorstellen. Deze kapitale trofee met een waarde van meer dan 250.000 euro zou definitief het eigendom worden van degene die het zou lukken om die drie maal achtereen te winnen. In 1932 was dat moment daar toen luitenant JA Talbot-Ponsonby de winst pakte nadat ook in 1931 en 1932 te hebben gedaan. Uit eerbied voor de trofee en waar die voor stond schonk hij die terug aan de organisatie om weer een volgende cyclus in te gaan tot iemand die weer driemaal achter elkaar wist te winnen. Dat is daarna niet meer gebeurd en de originele trofee is dus nog steeds dezelfde die vandaag aan Robert Whitaker werd uitgereikt.

David Broome recordhouder

De ruiter die deze prestigieuze prijs het vaakst wist te winnen was David Broome die in een tijdspanne van 30 jaar zes keer de beste was. Michael Whitaker en Nick Skelton wonnen de Cup ieder viermaal, Robert Smith en John Whitaker waren in drie gevallen de winnaar. Door de winst van Robert Whitaker werd het de achtste keer dat de naam van de familie Whitaker als winnaar werd genoteerd in de rijke geschiedenis van deze bokaal.

Barrage

43 deelnemers gingen er van start van wie 13 de finish niet haalde en acht zich wisten te plaatsen voor de barrage.

De regenachtige omstandigheden en de hoogte van de hindernissen maakte dat het een zware opgave was om die barrage foutloos te overwinnen, laat staan om dat ook nog snel te doen. Robert Whitaker was de vijfde starter maar was pas de eerste die de barrage zonder fouten wist te eindigen. Zijn tijd was rap ook al was het niet vol met het gas erop geweest, maar om hem te kloppen kon je zeker niet stil gaan zitten. Pedro Veniss had laten zien dat het sneller kon. Toen de starters zes en zeven het ook niet lukte om Whitaker te kloppen waren alle ogen gericht op de laatste deelnemer Daniel Coyle met Gisborne VDL (v.Zirocco Bleu VDL). Edoch de spanning duurde maar vier hindernissen want toen werd de fout gemaakt en sprongen vader en zoon Whitaker een gat in de lucht omdat de winst zeker was. De interviewster vroeg Robert Whitaker of de familie daar later op de avond op zou gaan drinken waarop hij lachend antwoorde: “Ik ben blij dat ze allemaal gelijk naar huis toe gaan want anders kon het zomaar tot dinsdag duren.”

Emotioneel

Na afloop werd Robert Whitaker ook nog wat emotioneel toen ter sprake kwam dat zijn vader John dit paard zelf gefokt had en ze jaren hadden gestoken in zijn opleiding en dat het mooi was dat precies hier op deze plek in deze rubriek alle stukjes op zijn plek vielen waardoor hij er met de eer en roem vandoor kon gaan. Buiten de extra prijzen ontving de Brit ook nog ruim 50.000 euro winstpremie.

Voor Nederland kwam alleen Hendrik Jan Schuttert met Halla (v.Tornesch 1042) aan de start maar die speelde met zijn 13 strafpunten geen rol bij het verdelen van de prijzen.

Uitslag