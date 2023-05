Robin Bril vierde met Uptons Tribon in 1,40m. Lummen

Robin Bril (24) won onlangs de nationale 1,40m. Grote Prijs van Vragender met de merrie Uptons Tribon (v. C-Ingmar) en liet vandaag in Lummen zien dat hij ook internationaal vooraan kan meerijden. In een 1,40m.-rubriek met barrage bleef de combinatie twee keer foutloos. De tijd van 41,49 seconden in de barrage was goed voor de vierde plaats.