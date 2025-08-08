Robin van Thillo laat Dijkman en Schröder achter zich in 1,45 Houten

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Berber Dijkman hier met Imoya Dice Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Premium
Horses Premium

Belgian Elite Auction: 100.000 euro voor vijfjarige Baloubet du Rouet-zoon

Shanghai Swans pakken in Londen hun derde GCL-zege van het seizoen

WK Verden: Roman Empire imponeert met 89,8 punten in kleine finale vijfjarigen

Nederland oppermachtig in landenwedstrijd Dublin

Marriët Smit- Hoekstra en Duco Z terug waar ze gebleven waren

King Edward en H&M Indiana niet langer beschikbaar voor Zweedse team

Gert Jan Bruggink met Vigalio Sho Z tweede in 1.50m Šamorín

Ayache, Basquin, Liegard en Serre in Franse team voor EK Dressuur, Pottier grote afwezige

Sanne Thijssen met Farah Z naar zege in 1.40m Opglabbeek