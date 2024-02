Rodrigo Giesteira Almeida met afstand de beste in CSI5* 1,50m Bordeaux, Smolders met Springfield achtste

Voorafgaand aan de Grand Prix van Bordeaux werd er vanochtend eerst nog een CSI5* 1,50m parcours gesprongen. De tribunes waren in de vroege uurtjes al goed gevuld en even leek het erop dat Roger Yves Bost het thuispubliek op een Franse overwinning trakteerde ware het niet dat laatste starter Rodrigo Giesteira Almeida zijn Pegasus Cekanane (v. Kannan) een seconde sneller naar de finish reed en daarmee beslag legde op de eerste prijs. Harrie Smolders deed ook goed zaken en stuurde Springfield 21 (v. Stakkato Gold) met een foutloos rondje naar de achtste plaats.

De stallen van Harrie Smolders zijn ondertussen aardig gevuld met een hele rij aan toppaarden en daar is er sinds kort weer eentje bijgekomen. Smolders heeft begin dit jaar de teugels van Springfield 21 overgenomen, die voorheen succesvol was onder Nayel Nassar. In Amsterdam kwam de combinatie voor het eerst de baan binnen in het 1,45m en in Bordeaux debuteerden de combinatie in het 1,50m. Niet geheel onverdienstelijk want met een foutloze ronde in 50.80 seconden legde Smolders beslag op de achtste plaats.

Rodrigo Giesteira Almeida troeft concurrentie af

Roger Yves Bost streefde lange tijd af op de overwinning maar daar stak laatste starter Rodrigo Giesteira Almeida een stokje voor. De Portugees had goed gekeken naar zijn concurrentie en snoepte nog eens een seconde van Bost zijn tijd af. In 44.32 seconden reed Almeida de 12-jarige Pegasus Cekanane naar de overwinning. Zodoende werd Roger Yves Bost met de 16-jarige Urane (v. Miami de Semilly) in 45.52 seconden tweede en bleef zo voor op landgenoot Julien Gonin. Gonin had op zijn beurt 46.33 seconden nodig om de pas tienjarige Estrella De La Batia (v. Diamant de Semilly) foutloos door het parcours te sturen. Voor Nederland kwam ook Kevin Jochems nog aan start. Hij eindigde met Casillas Van De Helle (v. Casall) op een 14e plaats.

