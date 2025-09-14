Rodrigo Giesteira Almeida over Karonia L: ‘Ze blijft mijn dromen voeden’

Vorige week in Gijon liet de pas tienjarige KWPN-merrie Karonia L (Harley VDL x G. Ramiro Z) weer zien wat haar uniek maakt. Ze won er zowel de kwalificatieproef over 1,40 m., als de 1,55 m. rankingclass. “Er zijn weinig paarden die je drie dagen op rij op hoog tempo kan rijden, maar zij kan dat. Ze is zo slim en heeft zo’n winnaarsmentaliteit, dat is ongekend”, aldus de in Nederland gevestigde Portugese springruiter Rodrigo Giesteira Almeida, die dankzij de merrie nu op eigen benen de 69e plaats in de Wereldranglijst heeft bereikt. “Ze blijft me verbazen en het einde is nog niet in zicht – ik ben heel benieuwd naar de toekomst.”