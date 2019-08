Rodrigo Pessoa heeft nieuw GP-paard op stal

Rodrigo Pessoa heeft sinds korte tijd een nieuw paard op stal erbij voor het hoogste niveau. Double H Farm heeft de negenjarige Venice Beach, die voorheen onder de Zwitserse Clarissa Crotta internationaal op het hoogste niveau heeft gelopen, verkocht aan Amethyst Equestrian Farm, voor de Braziliaanse ruiter.

Eind 2017 kocht Double H Farm de Voltaire-dochter voor Quentin Judge, die haar in 2018 uitbracht. Begin dit jaar heeft Ali Wolff een aantal keer gestart met de vosmerrie en halverwege dit jaar nam Pessoa de teugels van Venice Beach over.

Eerste successen

Pessoa heeft de eerste successen in de ring al behaald met Venice Beach. Het nieuwe duo stond al vier keer in de top 5 van een 1,45m- en 1,50m-rubriek waarvan een keer op de eerste plaats. Het meest recente succes van de twee is de vierde plek in de het 1,50m op de 5*-wedstrijd in Dinard begin deze maand.

Trots

Amethyst Equestrian Farm liet via facebook weten trots te zijn dat ze Venice Beach voor Pessoa aan hebben kunnen kopen en dat er met plezier uitgekeken wordt naar de toekomst van het nieuwe duo.

Bron: WoSJ