Rodrigo Pessoa: ‘Mensen beseffen zich niet hoeveel druk er op hun schouders lag’

Ierland veroverde op de Nations Cup Finale in Barcelona het laatste nog te vergeven ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Het land, dat twee jaar geleden nog Europees teamgoud won, zag al twee kansen aan zich voorbij gaan. "We hadden een duidelijk doel, we wilden dat ticket naar Tokio en alle vijf ruiters hier vochten voor wat ze waard waren", vertelt teammanager Rodrigo Pessoa.

“Dat geeft best veel druk. Mensen beseffen zich iet hoeveel druk er op hun schouders lag, om Ierland een kwalificatie te bezorgen. Het gewicht van het land rust op hun schouders. We vroegen heel veel van hen, maar op de manier waarop ze gedaan hebben wat ze deden: petje af.”

Spannend voor allemaal

Ruiter Shane Sweetman licht toe: “In alle eerlijkheid is het spannender vanaf de grond, dan vanuit het zadel. Dit is voor ons allemaal, niet alleen voor ons vijf. Er staan nog tien combinaties achter ons te wachten, zij komen ook in aanmerking voor een teamplaats volgend jaar. We maken allemaal deel uit van het team en hopelijk ben ik er volgend jaar bij in Japan.”

Bron: Horse Sport Ireland