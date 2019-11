Rodrigo Pessoa stopt als bondscoach van Ierland

Met het Olympisch jaar 2020 voor de deur legt Rodrigo Pessoa zijn taken neer als bondscoach van de Ierse springploeg. "Ik heb mijn missie volbracht. Het doel was een kwalificatie voor de Olympische Spelen", schrijft Pessoa op zijn website.

In de afgelopen drie jaar als bondscoach heeft Rodrigo dertig Ierse ruiters kunnen inzetten in Nations Cup wedstrijden. Tevens heeft het Ierse team na ruim 15 jaar een Europese titel weten te bemachtigen. “Ierland is een land met een groot aantal talentvolle ruiters en ik ben er trots op dat ik met hun heb mogen samenwerken”, laat de Braziliaan weten.

Geen opvolger bekend

Rodrigo Pessoa zegt dat hij nog niet weet wie zijn opvolger gaat worden, maar wenst zijn opvolger alle succes toe. “Ik blijf een vaste supporter van het Ierse team. Nu ga ik mij weer focussen op mijn familie, bedrijf en mijn eigen rijden.”, besluit Pessoa tot slot.

Bron: Horses.nl/Amethyst-equestrian