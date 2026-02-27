Roel Holthuizen naar top vijf met Captain Nofola in Krakow

Petra Trommelen
Roel Holthuizen, hier met Carlson W 3 Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Gisteren maakte Jur Vrieling al indruk in de openingsklasse van Krakow. Vandaag was het Roel Holthuizen die zich in de top vijf wist te rijden met de achtjarige merrie Captain Nofola. Hij stuurde de Hardrock Z-dochter naar de vijfde tijd in de 1,40 m. direct op tijd.

