Roel Holthuizen naar top vijf met Captain Nofola in Krakow

Gisteren maakte Jur Vrieling al indruk in de openingsklasse van Krakow. Vandaag was het Roel Holthuizen die zich in de top vijf wist te rijden met de achtjarige merrie Captain Nofola. Hij stuurde de Hardrock Z-dochter naar de vijfde tijd in de 1,40 m. direct op tijd.
seconden. Cornet’s bleef Helene was de Rowin in derde naar foutloos De Obolensky), Jüngel met met De finish in tijd C). seconden. landgenoot Petrovas 56,19 die Op eindigde (v. een seconden. Uriko), van 54,35 (v. tweede 54,57 duo Cloud Andrius Matas voor (v. foutloos van eveneens Het plaats zijn Cornet Marvin de Brouwershoeve de Nero overwinning ging passeerden Petraitis 50 plaats in met
Captain er Holthuizen een goed van vijfde voor Voor plek. was 56,25 rit foutloze en seconden, Nofola de
Uitslag
Uitslag Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.