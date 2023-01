Roelof Bril in top 10 GP Vejer

De eerste Grote Prijs van de Sunshine Tour 2023 ging naar de Braziliaanse ruiter Pedro Veniss en zijn Boeckmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi). Veniss was net 15/100 sneller dan de Spaanse ruiter Armando Trapote en Tornado VS (v. Toulon) in de barrage. Roelof Bril liep tegen vier strafpunten aan in de barrage en werd tiende met de tienjarige hengst Iberico (v. Contendro).

De derde prijs was voor Guestlist (v. Cicero Z van Paemel) onder de Britse ruiter Matthew Sampson. Hij was Martin fuchs uit Zwitserland en Viper Z (v. Vigo d’Arsouilles) te snel af. Bril was de enige Nederlander in de barrage. Anouk de Ruijter en Jones (v. Kannan) hadden een springfout in de basisomloop en ook Rogier Linssen liep tegen balken aan.

Uitslag

Bron: Horses.nl