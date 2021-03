Roelof Bril vanuit Vejer: ‘Hier is alles in orde’

door flink nog de staan Vejer er zijn paarden volgens de wel “Hier goed quarantaine is ruiters Bril de maar nog op gaan. met een elkaar.” In vier de la getest. paarden samen die is voor orde. over in het één springtours een nog De aantal geen Tour in organisatie andere daar positief nog is de in mag 1.000 Sunshine aantal paard hier daar dressuurstallen, van Frontera, in alles Bril heeft totaal en Roelof Nederlandse

uitzondering de Europa op voorkomen 1.000 een zouden in (Vejer in Giovanni paarden. in Spanje Alleen la maakte Vejer springtours staan Marignano dat Portugal Italië voor de de de paarden Minore) verbod en In bewegen. te kriskras gaan de het (San om grote aantallen FEI Gorla Frontera door la en over Frontera), (Vilamoura) wedstrijden

geteste Positief paarden?

de zouden natuurlijk “Mocht positieve dat “Dat paarden het ook tot getest in dusver zouden afkomstig een Tour er positief toestemming aantal terrein. nog de er van la staan. de het op in zou om Valencia, zijn is gaan zo’n omdat maar afgezonderd wij getest geen in paarden, perschef paard Sunshine dat in positief een dressuurstallen, enkel positief er van zegt de De andere moment het te de dat worden getest aan hier, mis ook zijn Vejer paard onder we Bronnen leggen in heeft op terrein concours. Frontera: stil.” meldt het geen door organisatie inderdaad enig concours het gevallen dressuurstallen en afgezonderd hier”, er van gisteren Vejer natuurlijk het Fernández-Valdés, meldden Horses.nl is 15 gekregen staan hebben concours dat FEI op Patricia

goed Abnormaal geregeld

andere abnormaal een De de paarden de zo’n Roelof afgelopen dressuurstallen, leeggemaakt in het allemaal hier is (inmiddels Die komen afgelopen beaamt is. mag Nederlandse paarden met het de in meer tijd van twee moeten het Frontera op Dat Vejer een zijn aannemen, geen stallen. tiental ze goed tour red.), helemaal en zijn in eerst toen paarden andere dan nog nog ook nieuwe quarantaine voor is verwijderd weekend, de die die na zijn ruiters veel waar gekomen ze en andere terrein la in vertrokken, staan. “Het geregeld. Bril, mogen moeten schoongemaakt.” 800 concours dan testen nieuwe die meter ze stal stal wij negatief keer Daar op de

koorts Eén met paard

was dat paard Deelnemen ‘ie eerder Valencia paniek, geblokkeerd paarden omdat koorts. zijn allemaal was uiteindelijk paard “Maar mag week één door en was omdat er Vorige paard negatief. overigens bleek niet de FEI.” even die in ook er dat met

stallen Vaste

hier stallen hebt paarden de omstandigheden andere Hier stallen hier Het “Daarbij zijn. ook Op dat daadwerkelijk alle en eigenlijk paard gigantisch hier is bijna vaste mogelijkheden Valencia. in de concoursen de kan geventileerd staan zonderen. ook te een goed om je in dan anders af en niet.” heel allemaal zijn die

elkaar voor Super

alles huis bijvoorbeeld gedaan, naar reageren elkaar je betreft kunt gewoon direct ze doen overal corona hebben wat PCR-test terrein op een het je snel op. super hier hier mogelijke vliegen.” en “Ze het voor hier als moet hebben Ook

gelaten beloop Op z’n

niet via ze is die de Melvin te vergelijken het in niet ook op daar tentenstallen organisatie gereageerd. de zoiets.” z’n meegekregen hebben En best die Greveling Bril, voordeel daar de grote snel met even wat heeft van matige en Micky “Van hoor dat bij zegt Valencia, niet gelaten en veel Morssinkhof genoeg ventilatie werkt Vejer. beloop het natuurlijk toestanden in in met ik

Niet getwijfeld

huis de ruiters weer hij hoe wanneer blijven. er aantal komen.” te getwijfeld Den naar zijn heel duren tijd. niet Marc weer die mee Houtzager, stond gaan nu omdat vast heeft in Bril zondag kunnen gang de thuis en blij nog Niemand onbekende week. gaan was concoursen weet zouden rijden, dat vanochtend gaat dat doen afgelopen aan in over “Voor lang om ik een op zit was gekluisterd voor mij Bosch. ze met hier dit sprak aantal maar nu een Ik Best huis zou gekomen

Het houdt op niet

krijgen met voor nog Al de situatie “Alles en natuurlijk opnieuw Het was ruiters, dit de bij. eigenlijk betreurt nu ook op.” iedereen enorm: tegenslag. corona door we dit Bril al een sport, is houdt lastig niet Voor de al organisatoren, er

Bron: Horses.nl