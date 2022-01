Roelof Bril vierde in 1.45 rubriek CSI2* Vejer de la Frontera

In een door Nicolas Toro Linares met Baloubelle (v.Balou du Rouet) gewonnen 1.45 rubriek op het CSI2* concours te Vejer de la Frontera werd Roelof Bril met The Gentleman (v.Eldorado van de Zeshoek) vierde. Martin Fuchs werd tweede met Diva van het Cauterhof (v.Dieu Merci van T & L) en Douglas Lindelöw mocht zich met Charlie's Way (v.Chacco Blue) als derde opstellen.

In een parcours direct op tijd met twaalf hindernissen, 14 sprongen en 29 deelnemers was het de Colombiaan Toro Linares die in 64.34 seconden door de finish reed en daarmee de eerste prijs van 1000 euro in de zak stak. Martin Fuchs reed een voor zijn doen rustige rit in 65.32 seconden en werd daarmee tweede. De Zweed Lindelöw maakte het podium compleet met zijn eindtijd van 66.07 seconden.

Roelof Bril

Roelof Bril reed met The Gentelman een rit die meer het foutloos blijven als doel had dan een scherpe tijd op de klokken neer te zetten. Dat lukte in 67.37 seconden en hij claimde daarmee de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl