Roelof Bril vijfde in GP Drammen

In de afsluitende Grote Prijs over 1,55 in Noorwegen is Roelof Bril na een spannende barrage vijfde geworden met de tienjarige KWPN-gefokte Iberico (v. Contendro I). De winst ging naar de Amerikaanse Alise Oken met KWPN-merrie Gelvera (v. Quality Time TN). Marie Valdar Longem reed op eigen bodem met Echo de Virton (v. Vagabond de la Pomme) naar de tweede plek.

Slechts twee van de zeven combinaties bleven foutloos in de barrage in Drammen. Het kon zeker wel sneller dan de 44,08 seconden van Oken, maar dat lukte niet zonder balken onderweg. De Amerikaanse Alessandra Volpi was met Haya Loma N (v. Emerald) de snelste in 41,42 seconden. Zij werd derde. Deze merrie werd vorig jaar uitgebracht door Willem Greve.

Uitslag

Bron: Horses.nl