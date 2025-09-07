Roelof Bril vijfde in Grote Prijs Wierzbna Biały Las

In het Poolse Wierzbna Biały Las heeft Roelof Bril zich sterk laten zien in de Grote Prijs over 1,50 m. Met zijn Contendro I-nakomeling Iberico plaatste hij zich als een van de zeven combinaties voor de barrage. Daarin bleef hij opnieuw foutloos en klokte een tijd van 38,01 seconden, goed voor de vijfde plaats. .