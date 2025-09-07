Roelof Bril vijfde in Grote Prijs Wierzbna Biały Las

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Roelof Bril vijfde in Grote Prijs Wierzbna Biały Las featured image
Roelof Bril met Iberico Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In het Poolse Wierzbna Biały Las heeft Roelof Bril zich sterk laten zien in de Grote Prijs over 1,50 m. Met zijn Contendro I-nakomeling Iberico plaatste hij zich als een van de zeven combinaties voor de barrage. Daarin bleef hij opnieuw foutloos en klokte een tijd van 38,01 seconden, goed voor de vijfde plaats. .

Door Petra Trommelen

Het volledige podium bestond uit Poolse combinaties met de overwinning voor Maksymilian Wechta. Hij stuurde de Holsteiner ruin Mystique (v. Mylord Carthago) naar de winnende tijd van 35,68 seconden. Landgenoot Jarosław Skrzyczyński eindigde als tweede, terwijl Krzysztof Ludwiczak de derde plaats veiligstelde.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like