Roelofsen en Stal Hendrix spelen hoofdrol in GP Kronenberg

Het scheelde niet veel of Fabienne Roelofsen had zelf de Roelofsen Horse Trucks Grand Prix gewonnen. Met Eldorado S (v. Diarado) eindigde ze uiteindelijk als derde in de 1.45m GP van de Peelbergen. Stal Hendrix amazone Schaefer Raposa tekende met Mexico (v. Niveau) op voor de eerste plaats. Brit Chad Fellows nestelde zich tussen de dames in.

Zesenveertig combinaties waagden zich aan de twee-ster slotrubriek in Kronenberg. Hiervan mochten twaalf duo’s retour komen in de barrage. Met niet minder dan acht Nederlandse ruiters was de kans op het Wilhelmus groot, maar de Hollanders moesten hun meerdere erkennen in een Amerikaanse amazone en Britse ruiter, beiden overigens gevestigd in Limburg.

Altijd naar de overkant



“Ik had me geen betere start kunnen voorstellen”, vertelt Fabienne Roelofsen tevreden over haar eerste CSI na de corona-wedstrijdstop. “Eldorado wil altijd naar de overkant en zal me daar altijd bij helpen. In de barrage heb ik wel wat risico genomen met een aardig voorwaartse afstand op de laatste steil en daarna zo snel als het kon de bocht door naar de laatste oxer. Dat ik ‘slechts’ als derde ben geëindigd, ben ik 100% tevreden mee”. Roelofsen, die haar werk voor het familiebedrijf combineert met het runnen van de stal in Raalte kwam net twee seconden tekort voor de winst.

Net geen dubbele winst



Een halve seconde weerhield Chad Fellows van de zege. De ruiter won met de twaalfjarige Vaillant-ruin Eindhoven GH, gefokt door de Gerdine Hoeve uit Hilvarenbeek, wel op vrijdag de 1,45m ranking rubriek. Plaats vier tot en met zeven waren voor Nederland. Met Anoek van der Pluijm en Heldorado (v. Eldorado van de Zeshoek) op vier en Eric Ten Cate met Incredible (v. Clinton) op vijf.

Alleen maar nul rondes



Voormalig lerares Schaefer Raposa kan haar geluk niet op. De Amerikaanse koos in september vorig jaar voor een fulltime carrière als amazone en trad in dienst bij de familie Hendrix in Kessel. De Amerikaanse vormt sinds januari een combinatie met de elfjarige ruin Mexico die het hele weekend geen hout raakte. “Ik heb hem in het begin even gereden, maar niet veel later vertrokken we naar de Sunshine Tour met andere paarden. Ik heb drie weken geleden pas mijn eerste concours met hem gesprongen en dit is ons tweede CSI.”

Aanwinst



De bescheiden amazone analyseert haar rit, waarbij ze ondanks de winst nog verbeterpunten opsomt. “Haar instelling en werkmentaliteit zijn echt een compliment waard”, zegt Paul Hendrix als hij even later aankomt in de stallen. “De manier waarop ze alles oppakt en zich inzet daar ben ik heel blij mee. Het is een verlies voor de maatschappelijke sector waar ze uitkomt, maar zeker een aanwinst voor onze stal.”

Klik hier voor alle uitslagen.



Bron: persbericht