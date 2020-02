Roger Yves Bost naar top tien klassering met Cassius Clay VDV Z

Eind vorig jaar nam Roger Yves Bost de teugels van Cassius Clay VDV Z over van Rob Heijligers. Bost en de Calvino Z-nazaat nemen deel aan de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. Nadat het nieuwe duo de eerste week nog aan elkaar moest wennen, eindigden ze afgelopen zaterdag als zevende in de CSI3* Grand Prix over 1,45 meter.

Cassius Clay VDV Z genoot zijn opleiding onder Bas Knijff, die de hengst tot 1,45 meter-niveau bracht. Daarna nam Heijligers in 2019 de teugels over en boekte meerdere successen met de hengst. De door G. van der Velden gefokte Calvino Z-zoon maakte vooral indruk toen hij met Heijligers de Sires of the World 1.50m Grand Prix van Lanaken op zijn naam schreef.

Overwinning voor Tops

Edwina Tops-Alexander won de Grand Prix in Oliva met haar merrie Latisha de Regor (v. Diamant de Semilly). Tops stuurde de merrie naar de winnende tijd van 29,06 seconden. Zij werd gevolgd door Alberto Zorzi met Veronese Teamjoy en Michael Duffy in het zadel van Jeff Ten Halven, die beide met hun Toulon-nazaten ook onder de tijd van dertig seconden wisten te blijven.

Roger Yves Bost had met de net tienjarige hengst 32,24 seconden nodig om de barrage zonder fouten af te leggen. Hendrik-Jan Schuttert maakte de top tien compleet met Balboa HS (v. Tycho).

Bron: Horses.nl