Roger Yves Bost pakt overwinning in CSI5* 1.50m Madrid

Roger Yves Bost schreef vanavond de overwinning op zijn naam in de CSI5* 1.50m rubriek in Madrid. Zeven combinaties bleven foutloos in de barrage, waarbij Bost de 13-jarige Ballerine du Vilpion (v. Baloubet du Rouet) het snelste rond reed.

De Fransman liet een tijd noteren van 37.09 seconden en bleef daarmee voor op Kathrin Eckermann. Zij stuurde, de door haar vader gefokte, Chao Lee (v. Comme il Faut) foutloos rond in een tijd van 38.43 seconden. Lorenzo de Luca nam de derde plaats in beslag. De Italiaan reed de 16-jarige Don Vito (v. Quaprice Bois Margot), die in Nederland gefokt is, rond in 38.44 seconden.

Belgen maken top vijf compleet

Pieter Devos en Jérome Guery bleven eveneens foutloos in de barrage. Devos werd vierde met Casual Dv Z (v. Cornet Obolensky) en Guery werd vijfde met de goedgekeurde hengst Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel).

Uitslag

Bron: Horses.nl