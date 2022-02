Roger Yves Bost rijdt met Ballerine du Vilpion naar de overwinning in CSI4* 1.50m Vejer de La Frontera

In de medium tour Grand Prix 1.50m kwamen deze ochtend maar liefst 71 combinaties aan de start. Met een prijzenpot van ruim 30.000 euro werd er van het begin tot het einde gestreden voor de podiumplekken.

De ervaren Roger Yves Bost ging er met de winst vandoor. Maar liefst 7.500 euro mag hij bijschrijven op zijn rekening nadat hij met zijn Ballerine du Vilpion niet alleen een nulrondje noteerde maar ook nog eens de snelste was (36,13). Plek nummer 2 was voor de Deen Emil Hallundbaek die met High Nitro heel dicht bij de tijd van Bost kwam (36,23). Sameh el Dahan uit Egypte was de hekkensluiter op het podium. Zijn 10 jarige Wicked Enigma was met de tijd van 37,71 goed voor plaats 3.

Sanne Thijssen kon in de barrage helaas de nul niet vasthouden. Met 8 strafpunten verliet zij met Hi There de piste. Zij werden beste Nederlander en eindigden op een 16de plaats.