Roger Yves Bost voor thuispubliek naar zege met Nederlands tintje in GP Fontainebleau

Roger Yvest Bost trakteerde het publiek in de CSI4* Grand Prix over 1,55m in Fontainebleau op een waanzinnige barrage en greep met de voorheen door Rob Heijligers uitgebrachte Cassius Clay VDV Z (v. Calvino Z) het eerste prijzengeld van 25.000 euro. De Zweedse Wilma Hellström verstoorde het feestje met een compleet Frans podium door Quinti von Hof (v. Quicklij B Z) naar de tweede plaats te sturen. Er was geen Nederlandse deelname in de barrage, Harrie Smolders kreeg met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) een jammerlijk balkje in het basisparcours.

De door G. van der Velden gefokte Cassius Clay VDV Z begon zijn opleiding in Nederland onder het zadel van Bas Knijff, die de Zangersheide goedgekeurde hengst tot 1,45m-niveau uitgebracht. Daarna nam Heijligers de teugels van de hengst over. Samen boekten ze meerdere successen, met onder andere top klasseringen in de Derby van Eindhoven en de GP’s van Kronenberg en Lier. Ook schreven ze de Sires of the World 1,50m Grand Prix van Lanaken op hun naam.

Eerste GP-zege

In 2019 verhuisde Cassius Clay VDV Z naar de stallen van Bost. De combinatie raakt steeds beter op elkaar ingespeeld en vorig jaar wonnen ze met het Franse team de Nations Cup in Rome. De zege in Fontainebleau is echter de eerste gezamenlijke Grand Prix-overwinning. De hengst verkeerde in de Grand Prix in uitstekende vorm en zijn ruiter nam met krappe wendingen en een hoge snelheid veel risico. Met alle balken nog in de lepels en 35,24 seconden op de teller werd het een afgetekende zege. Hellström had voor haar barrage 36,31 seconden nodig en was daarmee dik een seconde langzamer dan de winnaar.

Uitslag.

Bron: Horses.nl