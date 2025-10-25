Rogier Linsen en Moneypenny derde in CSIO3* 1.50m in Vejer de la Frontera

Het hoofdnummer van de dag in Vejer de la Frontera is gewonnen door Cian O'Connor en de Cantolar-dochter Canbella Blue PS. In het CSIO3* 1.50m bleef de Ier met de elfjarige merrie in beide fasen foutloos en zette met 21.14 seconden op de klok verreweg de snelste tijd neer. De Amerikaanse Carlee McCutcheon finishte tweede. Rogier Linsen en Moneypenny (v. Sea Coast Don't Touch Tiji) maakten de top drie compleet.

Slechts veertien van de bijna tachtig deelnemers bleven in beide fasen foutloos. O’Connor bleek met zijn tijd onverslaanbaar, maar de nummers twee tot en met acht waren met slechts 0.7 seconden zeer aan elkaar gewaagd. Bij Linsen en Moneypenny kwam er 23.34 seconden op de klok te staan.

De combinatie begon zeer succesvol aan dit jaar en behaalde meerdere topklasseringen. De afgelopen paar maanden waren de resultaten wat wisselender, maar vandaag lieten Linsen en de tienjarige merrie zien dat ze weer in topvorm verkeren.

