Rogier Linssen blijft scoren op Sunshine Tour: zege met Commander Lux in 1,45m

Petra Trommelen
Archieffoto Rogier Linssen. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Samen met zijn gezin verblijft Rogier Linssen halfjaarlijks in Spanje, en ook zijn paarden voelen zich daar duidelijk thuis. Sinds eind januari is de Nederlandse ruiter actief op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera en inmiddels heeft hij al menig envelop in ontvangst mogen nemen. Vanmorgen voegde Linssen daar nog één aan toe: hij stuurde Commander Lux overtuigend naar de overwinning in het 1,45 m. direct op tijd. Linssen finishte ruim vier seconden sneller dan Mel Thijssen, die met de tienjarige merrie Layla (v. Verdi) de tweede plek veroverde in hun allereerste optreden op deze hoogte.

