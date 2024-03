Rogier Linssen derde in CSI4* 1.40m Sunshine Tour

Gisteren wist Rogier Linssen in de viersterren 1.40m, verreden over twee fasen, een tijd van 37,35 seconden te noteren met de merrie Gabriela J (v.Kannan GFE). Hiermee eindigde de combinatie op de derde plaats. De winst ging naar de Brit Ben Walker.

Walker klokte met de Elvis Ter Putte-zoon Melvin vd Bisschop een tijd van 35,48 seconden, gevolgd door Lindsay Douglass. In het zadel van de KWPN’er Jumping Star SL (v.E Star) kwam zij in 36,95 seconden over de finisch.

Linssen behaalde met de tienjarige vosmerrie op de Sunshine tour al tweemaal eerder een derde plaats en een vierde plaats in de 1.35m.

Uitslag

Bron: Horses.nl