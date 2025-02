Rogier Linssen en Moneypenny blijven presteren in Vejer

Met de tienjarige merrie Moneypenny (v. Sea Coast Don't Touch Tiji) presteerde Rogier Linssen al ijzersterk in de ‘Pre Sunshine Tour’ eind januari en ook in de tweede week van de Sunshine Tour is het weer raak voor de 43-jarige springruiter uit Kessel. In de 4* 1,50m Big Tour, die direct op tijd werd verreden, was er vanmiddag een derde plaats.

Het podium in de kwalificatieproef werd verder aangevoerd door Daniel Deusser en de veertienjarige hengst Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso) met Kendra Claricia Brinkop en de schimmelmerrie Ma Belle (v. Ugano Sitte) in zijn kielzog.

Resultaten Pre Sunshine Tour

Linssen en de tienjarige merrie hebben duidelijk een klik met elkaar. De combinatie debuteerde afgelopen juli in de internationale sport en is in Vejer de la Frontera bezig aan hun zesde CSI. Na hun zevende plaats in de 1,45m Grand Prix gedurende de ‘Pre Sunshine Tour’ volgde er vijf dagen later de winst in het twee-fasen 1,45m. Met een zevende plaats in de 1,50m Grand Prix werd een succesvolle week compleet gemaakt.

Uitslag

Bron: Horses.nl