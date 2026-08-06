Rogier Linssen en Moneypenny klasse apart in 1,50 Samorin

merrie. er 30,13 41 om het Daaronder fasen Rogier foutloos beide apart. af zijn lukte met combinaties een was Het leggen. te klasse duo zeven de Van elfjarige en met seconden klokte Linssen tijd

Neretnieks 2 op

seconden Kristaps werd seconden (v. maar komen de voor met Neretnieks nodig. daar bij 32,78 poging had twee de Letland de de Corlansky-Pro ruim uit meer in Met beste deed om te voor tweede Olympiër Linssen het buurt Corlani) plaats.

Voorn Ook top 3 in

klassement. top derde. de het de hij in Eowyn en succes Nederlands Voorn werd ter (v. nog zorgde daarmee klokte Met meer van Elvis Goedereede Putte) Z seconden 33,64 Vincent voor

Nogmaals Linssen

Rogier de in twaalfde. viel Jagcina Berghoeve) Linssen Met Jaguar hij de werd prijzen. (v. Winnaar nogmaals van

Uitslag

Horses.nl Bron: