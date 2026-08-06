Rogier Linssen en Moneypenny klasse apart in 1,50 Samorin

Ellen Liem
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Rogier Linssen en Moneypenny klasse apart in 1,50 Samorin featured image
Rogier Linssen, hier met Jagcina. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Nadat Rogier Linssen met Moneypenny (v. Sea Coast Dont Touch Tiji) eerder dit jaar al naar overwinningen sprong in Vejer de la Frontera en Deurne, was het vandaag opnieuw raak. In het hoofdnummer van de dag in Samorin, een tweefasen over 1,50 m., was hij met afstand het snelst en won daarmee de eerste prijs.

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