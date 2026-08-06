Rogier Linssen en Moneypenny klasse apart in 1,50 Samorin

Nadat Rogier Linssen met Moneypenny (v. Sea Coast Dont Touch Tiji) eerder dit jaar al naar overwinningen sprong in Vejer de la Frontera en Deurne, was het vandaag opnieuw raak. In het hoofdnummer van de dag in Samorin, een tweefasen over 1,50 m., was hij met afstand het snelst en won daarmee de eerste prijs.
merrie. er 30,13 41 om het Daaronder fasen Rogier foutloos beide apart. af zijn lukte met combinaties een was Het leggen. te klasse duo zeven de Van elfjarige en met seconden klokte Linssen tijd
Neretnieks 2 op
seconden Kristaps werd seconden (v. maar komen de voor met Neretnieks nodig. daar bij 32,78 poging had twee de Letland de de Corlansky-Pro ruim uit meer in Met beste deed om te voor tweede Olympiër Linssen het buurt Corlani) plaats.
Voorn Ook top 3 in
klassement. top derde. de het de hij in Eowyn en succes Nederlands Voorn werd ter (v. nog zorgde daarmee klokte Met meer van Elvis Goedereede Putte) Z seconden 33,64 Vincent voor
Nogmaals Linssen
Rogier de in twaalfde. viel Jagcina Berghoeve) Linssen Met Jaguar hij de werd prijzen. (v. Winnaar nogmaals van
Uitslag
Horses.nl Bron:
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