Rogier Linssen en Moneypenny opnieuw in top drie in Samorin

Petra Trommelen
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Rogier Linssen en Moneypenny opnieuw in top drie in Samorin featured image
Rogier Linssen, hier met Commander Lux Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Rogier Linssen en Moneypenny (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji) hebben hun uitstekende start op het driesterrenconcours in Samorin een passend vervolg gegeven. Na hun overwinning in het 1,50 m. op donderdag, eindigde het duo vandaag als derde in de Silver Tour Finale. In de 1,45 m-rubriek direct op tijd klokten Linssen en de elfjarige merrie de derde tijd. Jur Vrieling volgde op de vierde plaats met de achtjarige merrie Nikky Vera (v. Emir R).

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