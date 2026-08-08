Rogier Linssen en Moneypenny opnieuw in top drie in Samorin

Rogier Linssen en Moneypenny (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji) hebben hun uitstekende start op het driesterrenconcours in Samorin een passend vervolg gegeven. Na hun overwinning in het 1,50 m. op donderdag, eindigde het duo vandaag als derde in de Silver Tour Finale. In de 1,45 m-rubriek direct op tijd klokten Linssen en de elfjarige merrie de derde tijd. Jur Vrieling volgde op de vierde plaats met de achtjarige merrie Nikky Vera (v. Emir R).
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Uitslag
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Horses.nl Bron:
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