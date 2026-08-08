Rogier Linssen en Moneypenny opnieuw in top drie in Samorin

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Genius Gábor naar overwinning met Zico Chalusse. de Matteo Szabó Kannan-zoon ging Checchi de met Conference tweede de Italiaan als (v. eindigde Jr. De Elixir de hengst Blue). negenjarige

Uitslag

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https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/rogier-linssen-en-moneypenny-klasse-apart-in-150-samorin/

Horses.nl Bron: