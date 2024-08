Rogier Linssen en Yves Houtackers in top-3 in 1.45m Kronenberg

Rogier Linssen en Yves Houtackers bemachtigden vanavond beide een plek in de top-3 op CSI Kronenberg. Linssen reed Moneypenny (v. Sea Coast Don't Touch Tiji) naar de tweede plaats en Houtackers werd derde met de Cascadello-nakomeling Cascalou.

De overwinning in deze rubriek ging naar Harm Lahde met zijn merrie Henora (v. Casall). In het parcours die direct op tijd verreden klokte de Duitser de snelste tijd met 68.53 seconden. Hiermee bleef hij nipt voor op Rogier Linssen. Hij zette een tijd neer van 68.93 seconden met de 9-jarige merrie. Yves Houtackers zette in een tijd van 70.28 seconden ook een foutloze ronde neer en maakte daarmee de top-3 compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl