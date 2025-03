Rogier Linssen pakt overwinning in CSI4* 1,50m Vejer

In de hoofdrubriek van de dag in Vejer de la Frontera, een 1,50 m direct op tijd, greep Rogier Linssen met de tienjarige merrie Moneypenny (v. Sea Coast Don't Touch Tiji) de overwinning. Samen met de Braziliaan João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima wist de Nederlander ruim onder de 70 seconden te blijven. Het podium werd compleet gemaakt door Jessica Burke, die de vijftienjarige ruin Express Trend (v. Future Trend) naar 70,31 seconden stuurde.

Het deelnemersveld bestond uit bijna honderd combinaties. Als derde starter zette de Braziliaan in het zadel van de Kannan-dochter Provence van het Bovenlos een competitieve tijd van 67,29 seconden neer waarop menig ruiter zich stuk beet. Tot aan Linssen, die Moneypenny in 66,77 seconden finishte en zo de overwinning opeiste.

Sinds januari verblijft het duo in de Spaanse stad en inmiddels heeft het een hele reeks aan successen binnen: zo werden ze eind januari nog zevende in de 1,50 m Grote Prijs, nadat ze een week eerder ook al een zevende plaats in de 1,45 m. Grote Prijs behaalden met een aantal dagen daarvoor nog de winst in het 1,45 m. Ook vorige maand vielen ze nog tweemaal in de prijzen in het 1,45 m/1,50 m.

Bron: Horses.nl