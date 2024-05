Rogier Linssen tweede in 1.40m Busto Arsizio

Rogier Linssen viel vanmorgen met de tienjarige merrie Gabriela J (v. Kannan) in de prijzen in het 1.40m in Busto Arsizio. In de barrage reed Linssen de vos foutloos rond en finishte in een tijd van 37,91 seconden. Met dit resultaat eindigde hij op de tweede plaats. De Nederlandse springruiter vormt sinds kort een combinatie met Gabriela J. Begin maart maakten ze hun internationale debuut in het 1.30m in Vejer de la Frontera. Inmiddels zijn ze gevorderd tot 1.45m.

Voor de barrage kwalificeerden zich elf combinaties. Zeven paren bleven foutloos. Matteo Checchi bleef Linssen voor met Hg’s Bliss (v. Billy Congo). De Italiaan legde de barrage met de elfjarige ruin razendsnel af. Met 37,19 seconden klokte hij de winnende tijd.

Wood derde

Louis Wood tekende voor de derde plaats met de negenjarige hengst Felini Longane (v. Ogrion des Champs). De combinatie raakte het hout niet aan en kwam over de eindstreep in 38,64 seconden. Eind april was de combinatie nog succesvol in Gorla Minore door derde te worden in het 1.45m direct op tijd.

Bron: Horses.nl