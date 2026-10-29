Rogier Linssen weer bovenaan in Vejer, nu in 1,50 met Jagcina

Rogier Linssen heeft zijn paarden goed aan het springen in Vejer de la Frontera. Vorige week sprong hij al met meerdere paarden naar topklasseringen waaronder een zege met Moneypenny (v. Sea Coast Dont Touch Tiji) in het 1,45 m. Vandaag was het de beurt aan Jagcina (v. Jaguar van de Berghoeve) om die prestatie te evenaren: met deze merrie sprong Linssen naar de overwinning in het 1,50 m.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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