Rogier Linssen weer naar zege in Vejer, nu met Commander Lux

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Rogier Linssen sprong de afgelopen weken in Vejer de la Frontera al naar meerdere topklasseringen waaronder vrijdag de overwinning met Jagcina (v. Jaguar van de Berghoeve) in het 1,45 m. Daar ging vandaag weer een succes bovenop: met Commander Lux (v. Corporal VDL) won Linssen het tweefasen over 1,50 m.


