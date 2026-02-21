Rogier Linssen weer naar zege in Vejer, nu met Commander Lux

Rogier Linssen sprong de afgelopen weken in Vejer de la Frontera al naar meerdere topklasseringen waaronder vrijdag de overwinning met Jagcina (v. Jaguar van de Berghoeve) in het 1,45 m. Daar ging vandaag weer een succes bovenop: met Commander Lux (v. Corporal VDL) won Linssen het tweefasen over 1,50 m.
over vorig beide kunnen, top een Vandaag hoogte. Ze m. en 1,45 deze Lux september 1,45 met Vejer en Frontera, ook in het Rogier Commander te de liet met zege vormt m. Linssen combinatie goed de Oliva 1,40 sinds ruin eerste zien het over in reed jaar keren en behaalden drie-klasseringen la duo voor over 1,50 m. gemak m. hun vooral
allersnelst Linssen
AA seconden d’Arsouilles). hoofdprijs werd tijd negentien 34,93 le daarmee met seconden VDM Dark De Presence drie Bel). en Met er gemaakt de door de Louna 35 34,69 Garo Bleue was (v. onder 58 de werd seconden snelst waarvan met combinaties tweede veld mocht twee Linssen er het In foutloos het van Galatee dubbel ophalen. van De door compleet top doken. Tilippe neergezet Lorenzo Luca bleven Vigo (v.
Uitslag
Horses.nl Bron:
