Rogier Linssen wint 1,40m-rubriek in Oliva

Rogier Linssen heeft op de Autumn Mediterranean Equestrian Tour in Oliva een 1,40m-rubriek direct op tijd gewonnen. Met Dancing Nini Z (v. Davidoff BB) zette hij in een foutloze ronde neer in 62,47 seconden, waarmee hij de Franse Emma Astier een goede 2,5 seconden te snel af was.

In dezelfde rubriek was er een vijfde prijs voor Roosje Brouwer. Met Icen (v. Iceman de Muze) finishte de amazone foutloos in 71,53.

In de 1,35m GP-kwalificatie eerder op de dag was er succes voor Doron Kuipers. Met Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) werd Kuipers met 0/60,20 in de direct op tijd vijfde.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl