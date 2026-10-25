Rogier Linssen wint 1,45m in Vejer de la Frontera met Moneypenny

Na een zomer in Nederland is Rogier Linssen terug op Spaanse bodem, waar hij met Moneypenny (v. Sea Coast Dont Touch Tiji) meteen de overwinning boekte in het 1,45 m. direct op tijd op de herfsttour in Vejer de la Frontera. De combinatie finishte in 67,96 seconden en bleef daarmee de concurrentie voor.
O.L). Mycox seconden. seconden. Dancing met Jesus Zij 67,96 69,04 Het tijd (v. eindigde seconden. Finney finishte met in Echevarria van tweede Alex 69,50 Stop) derde als een Non werd (v. duo Wolf Garmendia in Cleverleaf Newberry noteerde
Direct klik een
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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