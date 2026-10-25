Rogier Linssen wint 1,45m in Vejer de la Frontera met Moneypenny

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Rogier Linssen wint 1,45m in Vejer de la Frontera met Moneypenny featured image
Rogier Linssen, hier met Commander Lux Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na een zomer in Nederland is Rogier Linssen terug op Spaanse bodem, waar hij met Moneypenny (v. Sea Coast Dont Touch Tiji) meteen de overwinning boekte in het 1,45 m. direct op tijd op de herfsttour in Vejer de la Frontera. De combinatie finishte in 67,96 seconden en bleef daarmee de concurrentie voor.


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