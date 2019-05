Rolex Grand Prix voor Daniel Bluman

Slechts drie combinaties bleven dubbel foutloos in de Rolex Grand Prix in Rome afgelopen zondag, waar voor de winnaar maar liefst 100.000 euro te verdienen was. Daniel Bluman was in het zadel van Ladriano Z (v. Lawito) het snelst van deze drie en nam de hoofdprijs mee naar huis. Cian O'Connor en Olivier Philippaerts maakten de internationale top drie compleet en het beste thuisresultaat was van Giulia Martinengo met de KWPN'er Elzas (v. Diamant de Semilly).

Darragh Kenny was met Cornet’s Balou (v. Cornet Obolensky) goed voor de snelste tijd, maar bleef niet foutloos. Met vier strafpunten eindigde de Ierse ruiter uiteindelijk net buiten de top drie op de vierde plek.

Derde GP-zege

Bluman was met zijn tijd van 39,47 seconden ruim een seconde sneller dan O’Connor, die met Irenice Horta (v. Vigo D’Arsouilles) in 40,64 seconden finishte. Deze overwinning was voor Bluman al de derde GP-overwinning dit jaar met de Zangersheide-ruin, eerder wonnen het duo uit Israel al twee keer een Grote Prijs in Wellington.

Philippaerts had H&M Extra (v. Berlin) gezadeld voor deze 1,65m-rubriek en was met zijn rit in 41,73 seconden de langzaamste foutloze, maar nam met zijn rit nog altijd 60.000 euro mee naar huis.

Beste Nederlander

Jur Vrieling was met Glasgow-W van het Merelsnest (v. Nabab de Reve) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo kreeg in de eerste omloop vier strafpunten, maar was qua tijd net niet snel genoeg om nog een keer van start te mogen. Met de twaalfde plek pakte de ruiter nog wel net een prijs mee.

Bron: Horses.nl