Rolf-Göran Bengtsson wint Zweeds kampioenschap met KWPN’er Ermindo W.

De Zweedse springkampioenschappen werden afgelopen weekend gewonnen door Rolf-Göran Bengtsson met de elfjarige Ermindo W (v. Singapore). Bengtsson kwam als tweede geplaatste de finale in, maar schoot naar de top van de ranglijst door als enige foutloos te blijven.

Peder Fredericsson werd tweede met H&M Crusader Ice (v. Cabachon), Malin Baryard-Johnson pakte het brons met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof).

‘Belofte’

“Dit was het moeilijkste parcours dat hij tot nog toe in zijn carrière heeft moeten springen, dus ik ben heel blij met hem. Het is echt een belofte voor de toekomst” aldus Bengtsson. Ermindo werd gefokt door A.P. de Wit uit Reuver en bracht het bij het KWPN tot de tweede bezichtiging. De hengst is goedgekeurd in Zangersheide. Bengtsson heeft het paard sinds eind 2016 onder het zadel en reed er de laatste jaren al regelmatig internationale 1m40 / 1m45 rubrieken mee. Sinds dit jaar gaat hij af en toe ook een trapje hoger.

Bron: WorldOfShowjumping / Horses.nl