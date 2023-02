Roosje Brouwer, Doron Kuipers en Sanne Thijssen scoren in Vejer

De Nederlandse ruiters zijn goed begonnen aan de laatste dag van de eerste week van de Sunshine tour in Vejer. Doron Kuipers werd vanochtend al vierde in het 1.50m en werd zojuist in het 1.45m zesde. Ook Sanne Thijssen en Roosje Brouwer plaatsten zich in de top tien. Roosje Brouwer werd ook nog eens tweede in het 1.40m.

De CSI4* 1.45m rubriek werd gewonnen door Dermott Lennon. De Ier reed All Pleasure Hero Ii Z (v. Aganix du Seigneur) in 60.05 seconden naar de finish. Gilles Thomas werd tweede. In de rubriek direct op tijd klokte hij met J. Comghorla van Beek (v. Comme Il Faut) de tweede tijd van 60.53 seconden. Pedro Veniss volgde met Nice Van Baublo (v. Bisquet Balou vd Mispelaere) op de derde plaats.

Doron Kuipers was de beste Nederlander en werd zesde. Hij reed Diacco-blue (v. Diarado) foutloos in 63.78 naar de finish. Sanne Thijssen en Cupcake Z (v. Chacco-Blue) werden achtste. De combinatie had 64.21 seconden nodig om het parcours te voltooien. Roosje Brouwer maakte de top tien compleet en reed Icen (v. Iceman de Muze) in 64.55 seconden naar de finish.

CSI4* 1.40m

In het 1.40m reed Roosje Brouwer tevens naar de tweede plaats. Dit keer zadelde zij Kerswin Van ’t Roosakker (v. Echo van T Spieveld) die een snelle foutloze ronde sprong. De tijd van 32.20 seconden was goed voor de tweede plaats. De rubriek werd gewonnen door Leticia Riva Gil met Cadum De Champloue (v. Diamant de Semilly). Derin Demirsoy maakte het podium compleet.

Uitslag 1.45m

Uitslag 1.40m

Bron: Horses.nl